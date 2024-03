Pasqua 2024, il Museo della Scienza apre le porte per tutto il weekend

Da giovedì 28 marzo a lunedì 1° aprile il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia sarà aperto con orario festivo e una ampia offerta di attività per adulti e bambini. Tutte le attività dei laboratori sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.

Le esperienze previste

Il Museo prevede diverse esperienze per bambine e bambini dai 3 ai 12 anni nei laboratori interattivi. Nel laboratorio Base Marte sarà possibile partire in missione e cimentarsi con un divertente gioco di ruolo; nell’iLab Alimentazione si potrà invece trasformare dolci ingredienti e sperimentare la ricetta perfetta per il gelato; mentre nell’iLab Viaggi per mare si potrà salire a bordo di una caravella del ‘500 per un viaggio tra mari in tempesta, rollio delle onde e topolini in cambusa; sarà poi possibile scoprire il magico mondo di acqua e sapone nell’iLab Bolle di sapone.

. Base Marte, Una missione su Base Marte – dagli 11 anni

Da sabato 30 marzo a lunedì 1° aprile | ore 11, 14 e 16.30

La nuova base marziana del Museo, dedicata a Schiaparelli, è uno spazio originale e innovativo che propone attività sia per i partecipanti al progetto che per tutto il pubblico del Museo, che potrà prendere parte al gioco di ruolo. In missione sul Pianeta Rosso, sarà possibile mettersi alla prova attraversando 5 diverse aree di azione dove gestire situazioni impreviste e garantire la sopravvivenza di tutto l'equipaggio.

iLab Alimentazione, Gelato per tutti i gusti – dai 6 anni

Sabato 30 e domenica 31 marzo | ore 14 e 17

Sperimentiamo come si prepara il gelato, che cosa contiene e perché è così cremoso. Mescoliamo gli ingredienti e scopriamo a che cosa servono aria e freddo nella sua preparazione.

Dolci esperimenti – dagli 8 anni. Sabato 30 e domenica 31 marzo | ore 11.30 e 15.30

Lavoriamo con gli zuccheri per scoprire diverse consistenze e cambiare densità. Mettiamoci alla prova come chef-scienziati per trasformare questi dolci ingredienti in curiose sostanze colorate e appiccicose.



iLab Viaggi, Avventure a bordo – dai 3 ai 6 anni

Giovedì 28 e venerdì 29 marzo | ore 11.30, 14 e 17

Saliamo a bordo di un’antica caravella, vestiamo i panni dell’equipaggio e avventuriamoci in un emozionante viaggio. Esploriamo la nave, gli strumenti di bordo e prepariamoci ad attraversare l’oceano. Il comandante ci guiderà nella navigazione e mappe, bussola e stelle ci orienteranno. Il Mare in burrasca, il rollio delle onde, un gatto che non si trova e tanti topolini in cambusa animeranno il nostro navigare per mare.



iLab bolle di sapone, I segreti delle bolle di sapone – dai 3 ai 6 anni

Da sabato 30 marzo a lunedì 1° aprile | ore 10, 11.30, 14, 15.30 e 17

Partiamo per un viaggio alla scoperta del magico mondo di acqua e sapone. Creiamo bolle di diverse dimensioni, entriamo in una bolla e giochiamo con la schiuma.