A un anno esatto dal lancio e forte del grande successo che ha riscosso fra il pubblico, ritorna “GAD, Galleria d’Arte Domestica”, la neonata formula espositiva, ideata da Massimiliano Pianta e Domenico Galeotti di Crudemon e curata dal critico d'arte Luca Cantore D’Amore, che si distingue per la sua concezione innovativa di esposizione artistica, collocando le opere all'interno di un ambiente domestico, nella suite al 25° piano della Torre GalFa a Milano. Questa location offre non solo uno sfondo suggestivo, ma anche una vista mozzafiato a 360 gradi sulla città, conferendo un'atmosfera unica alle mostre.



La prima mostra del 2024 è “ATTRAVERSO” di Marco Tamburro (Perugia 1974) artista le cui opere, intrise di simbolismo, offrono uno sguardo penetrante sul "teatro della vita". La rappresentazione di Tamburro, che mostra l'umanità come burattini impotenti in un intricato sistema di fili, riflette una visione profonda e talvolta struggente della condizione umana. L'artista stesso si inserisce nell'opera, quasi a sottolineare la sua stessa partecipazione e impotenza di fronte a questa rappresentazione della vita. L’opera di Tamburro ha ottenuto ampio riconoscimento a livello internazionale, con mostre di rilievo in Italia e all'estero. La sua presenza alla Biennale di Venezia, al Macro di Roma e in altre importanti sedi, conferma il suo status di artista di grande talento e rilevanza nel panorama artistico contemporaneo. La sua capacità di affrontare temi universali attraverso un linguaggio artistico ricco di simbolismo ha attirato l'attenzione di gallerie e istituzioni pubbliche in tutto il mondo, consolidando ulteriormente la sua posizione nel mercato dell'arte globale.



“Se la storia è anche quella contemporanea, quella dei battiti e dei furori quotidiani di ognuno di noi, allora Marco Tamburro è a tutti gli effetti già uno storicizzato – afferma il curatore, Luca Cantore D’Amore -. L’artista, infatti, sembra non avere passato, né interessarsi del futuro - non badando a provenienze che per lui possono essere prigioni, né a direzioni precise che per lui possono rappresentare costrizioni, debiti con ciò che sarà - poiché le sue opere nascono, vivono e muoiono in un bagliore di eterno presente che dura il tempo effimero e velocissimo delle emozioni, ma che sa lasciare il peso specifico nella memoria di ciò che è stato e una riflessione concentratissima e senza soluzioni rispetto alle paure di quanto probabilmente sarà. Marco Tamburro, insomma, sembra conferire un tempo ben definito, sebbene volutamente brevissimo, a una riflessione simmetrica allo spazio che fa Gotthold Ephraim Lessing; l’autore tedesco, infatti, dice nel suo Lacoonte che la grazia è la bellezza in movimento. E allora se questo è vero, è altrettanto vero che l’emozione è la bellezza ferma nel momento. Ecco, i momenti di Marco Tamburro sono dei segmenti nella sconfinatezza dell’universo indifferente che producono emozioni di bellezza e alienazione, quasi di sconforto, nonostante la grazia delle sue composizioni, in riferimento all’enormità circostante che non solo ci trascura, ma che ci ignora e ci rende individui spersonalizzati con la violenza del silenzio che ci avvolge. Il grande talento di Marco Tamburro – conclude Cantore D’Amore, è quello di ipnotizzarci dinanzi a queste vedute in cui, magneticamente, ci riconosciamo: per immedesimazione, commozione e paura”.