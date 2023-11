Da Mocauto il weekend dedicato al lancio di Fiat 600 con test drive gratuiti sulla gamma elettrica

Appassionati del mondo delle due e delle quattro ruote? Arriva a Milano un'iniziativa imperdibile per tutti gli amanti del settore. Una giuria composta da esperti di motori e ospiti sportivi sceglierà tra una rosa di candidati i futuri collaboratori o giornalisti di un noto quotidiano sportivo italiano. Inoltre, due giornate aperte al pubblico saranno dedicate a test drive su tutti i modelli elettrici della gamma Mocauto.

Le Audition di Gazzetta Motori

Pronti a sbarcare nell’e-lectricland di Mocauto? Sabato 18 novembre 2023 avranno luogo le Audition di Gazzetta Motori, il verticale de La Gazzetta dello Sport dedicato al mondo dei motori che, grazie a una redazione dedicata, propone una ricca proposta editoriale per gli appassionati. La Redazione di Gazzetta Motori ha invitato i lettori - tramite i propri canali digitali - ad inviare materiale audio, video o elaborato testuale alla redazione con la descrizione della propria passione per le auto. I migliori lavori pervenuti sono stati selezionati ed invitati a partecipare alle Audition.

I candidati saranno divisi in due gruppi: al mattino dalle 11.00 e al pomeriggio dalle 15.00. Si prevedono due vincitori che avranno la possibilità di vedere pubblicati i loro articoli sul sito di Gazzetta Motori. Nella giornata di sabato sarà inoltre possibile prenotare test drive con piloti professionisti con le vetture elettriche di tutti i Brand rappresentati da MocautoGroup.

Questa parte dell'evento avrà come cornice lo showroom Fiat, anche per accompagnare il lancio della nuova Fiat 600, the Italian Upgrade, sia in versione full electric, che in versione ibrida, in grado di garantire il 50% del viaggio in modalità completamente elettrica e con il massimo comfort.

Educational Test Drive

Domenica 19 novembre avranno invece luogo gli Educational/test drive. Una giornata dedicata ad effettuare test drive, con la disponibilità di almeno un modello elettrico per ciascuno dei Brand di MocautoGroup sia all’esterno che con un circuito di birilli all’interno dell’azienda con piloti professionisti.

Sarà poi presente un esperto di Gazzetta Motori che proporrà ai clienti un'attività di edutainment sulle nuove forme di motorizzazione o altri argomenti di interesse, al mattino e al pomeriggio. Questa parte dell'evento avrà come cornice gli showroom Peugeot, Citroen, Opel. Ad accogliere all’evento ospiti del mondo sportivo e iniziative dedicate ad appassionati e famiglie.

L'iniziativa è gratuita e si terrà presso lo showroom Mocauto Center in via dei Missaglia 89D, non è previsto nessun costo di partecipazione. Per confermare la partecipazione scrivere a: gestione.sitom@mocautogroup.com. Maggiori informazioni e prenotazione del test drive su Mocautogroup.com.