Augusta Bariona: Blooming

Blooming è il titolo di questa mostra e possiamo tradurlo in vari modi: fiorire, sbocciare e quant’altro. In realtà è molto di più.



Il regno vegetale è molto particolare da un punto di vista simbolico ed energetico.

Incorpora in sé gli aspetti di armonia e bellezza, evidenti a tutti nell’osservare soprattutto i fiori.

Questi hanno anche una notevole sensibilità che, anche al solo sfiorare, richiede un particolare senso di amore e saggezza per avvicinarsi ad essi.

Infine la devozione; intesa come l’impulso a consacrare la vita al sole, seguendone i ritmi ed assorbendone l’energia vitale. Il risultato è che dai fiori traiamo il profumo, il colore e la crescita verso la luce.



Ecco quindi che interpretare questi splendidi soggetti richiede si, maestria da parte dell’artista, ma soprattutto una particolare sensibilità verso questo mondo.

Augusta Bariona ha entrambe, altamente affinate da una vita intera dedicata all’argomento.

Nel suo percorso ha sempre “”sentito” la natura come parte di sé, l’ha vissuta con il suo corpo e con la mente ne ha studiato i vari aspetti. Ne ha utilizzato gli elementi con la naturopatia, le essenze e le energie con i fiori di Bach.



Il risultato di questa profonda connessione con la natura è una mostra immersiva che ci proietta in un vortice di emozioni, ricordi e percezioni. Le opere di Augusta Bariona sono uniche e di grande impatto, caratterizzate dall'uso abile della carta come mezzo espressivo. Le sue veline colorate vengono stratificate per creare gradualmente meravigliosi fiori, suggestivi paesaggi e profonde emozioni. La velina, come tutte le carte, tende poi a mutare nel tempo in base alle condizioni di umidità e di luce, proprio come i fiori, realizzando quindi il perfetto connubio tra soggetto ed oggetto. Questa capacità di trasformare la carta in opere d'arte vivide e vibranti, unite alle poesie e ai pensieri dell'artista, ci permette di vivere il regno vegetale non solo come spettatori, ma come veri protagonisti.



L'arte di Bariona è un connubio perfetto tra creatività e conoscenza, tra espressione artistica e profonda comprensione della natura. Le sue opere sono un invito a esplorare la bellezza dei fiori e a riflettere sulle emozioni che essi evocano.