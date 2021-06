Austria-Italia, dove vedere le partite su maxischermo a Milano

La partita è in programma per sabato alle 21

Dove vedere Austria-Italia, la partita valida per gli ottavi di finale degli Europei in corso, a Milano? Ecco tutti i maxi schermi presenti in cittàdo ve si potrà vedere la gara, in programma alle 21 di sabato.

Maxi schermo a Parco Tittoni

Che cosa c'è di meglio che vedere le partite nella bellissima cornice del Parco Tittoni? In occasione degli Europei di calcio 2021, il parco si trasformerà infatti in una piccola curva, con ben due maxischermi (uno nella zona concerti e un altro nell’area “radura”) da cui poter fare il tifo per i nostri giocatori. Ingresso gratuito; consigliata la prenotazione sul sito dedicato.

Austria Italia al Carroponte

A due passi da Milano, il Carroponte propone una soluzione ideale per vedere le partite insieme agli amici, in totale sicurezza: all'interno di un Village all'aperto che comprenderà 3 ristoranti, 2 bar e un'area in ombra con sdraio, sarà infatti possibile assistere agli Europei da diverse tv, gustando una cena o una birra artigianale con ampio distanziamento. È consigliata la prenotazione scrivendo a carropontesummervillage@gmail. com e indicando il numero dei partecipanti.

Vedere la partita al Ride Milano

Nel cuore dei Navigli Ride Milano accoglie tutti i tifosi per assistere da un maxischermo ai match degli Europei di calcio. Tra birre alla spina, aperitivi e food truck di ogni tipo, è possibile trascorrere le sere (e i pomeriggi) d'estate in compagnia, supportando la nostra nazionale. Ingresso gratuito.

Gli Europei all'Arena Milano Est

Nell'arena più grande di Milano gli Europei hanno un sapore diverso: tra maxischermi, street food e birre da gustare all'aria aperta, è possibile guardare le partite dell'Italia in compagnia e in sicurezza. Ingresso gratuito, consigliata la prenotazione.

Mare Culturale Urbano

Anche da Mare Culturale Urbano, la bellissima cascina poco distante dal Parco delle Cave, sarà possibile vedere l'Italia venerdì 11 giugno, nel cortile all'aperto tra luci e food truck, lontano dal caos della città. Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 02.45071825.

Rozzano sotto le stelle

A pochi chilometri da Milano, la rassegna Rozzano sotto le Stelle dedica diverse serate (anche) ai tifosi di calcio, con un maxischermo da cui poter assistere alla prima partita di venerdì 11 giugno.

I locali dove vedere gli Europei 2021

Tra i locali dove guardare e tifare per la nazionale, il Murphy's Law, storico pub di Via Savona, dà la possibilità di fare l'aperitivo o di cenare davanti ad un maxischermo. È consigliata la prenotazione chiamando il numero 02.83242151.

Allo Sugar invece, uno dei chiringuiti più famosi di Milano a due passi da Porta Genova, gli ospiti possono sorsegiare un cocktail all'aria aperta guardando le partite dell'Italia.

Anche alle Biciclette, in Corso Genova, i tifosi potranno guardare le partite su maxischermo, previa prenotazione al numero 02.58104325.

In zona Stazione Centrale, l'Ostello Bello Grande allestirà uno schermo per gli Europei nei suoi spazi condivisi. È consigliata la prenotazione sul sito dedicato.