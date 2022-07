Aut un viaggio con peppino impastato il 29/7 al palazzo sormani

AUT. Un viaggio con Peppino Impastato sarà in scena venerdì 29 luglio 2022 alla Biblioteca Sormani, all’interno della stagione estiva del Teatro Menotti.



“…Fatela davvero anche voi una radio, come ho fatto io. Assordiamo i potenti, la rivoluzione si fa anche a canzoni, spariamole a tutto volume, incrociamole. “Questa chitarra ammazza i fascisti” c’era scritto sulla chitarra di Woody Gutrie. Ecco, questa radio, queste radio, le radio di Terrasini, di Palermo, del mondo ammazzano i mafiosi se suonano la stessa musica.” Peppino Impastato



Un viaggio di un treno fantasma, un treno che corre su quelle rotaie che saranno la tomba di Peppino. Lui è seduto su quel treno e dal finestrino vede passare la sua vita. Vita che era lotta e politica. Il treno e la radio diventano teatro per raccontare la sua storia. Peppino si racconta dal microfono di radio AUT e sbeffeggia, urla, canta, sputa parole e piange tutta la rabbia e la vergogna per la sua terra corrotta e malata di mafia.



Abbiamo utilizzato le sue parole, abbiamo rubato dai classici e abbiamo scritto cose nuove. Dissacrando il mito, lo abbiamo immaginato, oggi, a condurre un suo one-man show. Lui stesso usava il teatro e spesso lo definisce uno tra i momenti più riusciti della sua attività. Siamo andati proprio nella sua Cinisi a presentare questo lavoro. Abbiamo camminato con i suoi amici, siamo entrati nella sua casa, abbiamo mangiato con il fratello, abbiamo visto aprirsi le porte di casa Badalamenti. Ed è con questo negli occhi e nel cuore che ora portiamo in giro questo lavoro.





AUT. Un viaggio con Peppino Impastato

Venerdì 29 luglio 2022 h 19:30

Palazzo Sormani (Corso di Porta Vittoria, 6, 20122 Milano)

All’interno della stagione estiva del Teatro Menotti

progetto di Stefano Annoni, Marta Galli, Roberto Rampi e Paolo Trotti

testo di Paolo Trotti, Simona Migliori e Giuseppe Adducci

con Stefano Annoni

regia Paolo Trotti

produzione Teatro Linguaggicreativi e ArteVOX



Acquista i biglietti: https://www.vivaticket.com/it/ticket/aut-un-viaggio-con-peppino-impastato/184700