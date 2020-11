Autentica in istituto italiano di fotografia: quattro incontri sulla femminilità contemporanea

In occasione del palinsesto "I Talenti delle donne" promosso dal Comune di Milano, Istituto Italiano di Fotografia organizza un ciclo di quattro appuntamenti online, in collaborazione con il progetto AutenticA, dedicati a diversi aspetti della femminilità contemporanea raccontati attraverso videointerviste a donne da tutto il mondo. Dopo la rassegna di mostre “Venti Rosa: Nuovi Sguardi Femminili sul Contemporaneo” dedicata ai progetti fotografici inediti di talentuose fotografe, IIF conferma l’attenzione all’universo femminile con “AutenticA in IIF”, quattro incontri con la regista Alessandra Cuttaia e le protagoniste del suo documentario AutenticA.



AutenticA è un progetto work in progress di Alessandra Cuttaia, regista e direttore creativo della casa di produzione Videovolution, che da due anni si sta dedicando a realizzare videointerviste a donne da tutto il mondo, in occasione di viaggi e utilizzando piattaforme per videochiamate. L’obbiettivo è realizzare un documentario che testimoni le infinite sfaccettature del caleidoscopico universo femminile contemporaneo. In occasione degli incontri sarà possibile interfacciarsi con donne provenienti da luoghi, condizioni sociali ed economiche differenti, ognuna con i propri sogni ed aspirazioni e i propri punti di vista sull’attuale ruolo femminile nel mondo.



Il ciclo prenderà avvio simbolicamente il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e si concluderà l’8 marzo, giornata internazionale della donna. Gli eventi, che prevederanno la visione di porzioni del documentario AutenticA e il dialogo tra la regista e alcune delle protagoniste, si terranno alle ore 18:00 online sulla piattaforma Webex (partecipazione gratuita; necessaria la prenotazione tramite il sito di Istituto Italiano di Fotografia per partecipare).



Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 25 novembre 2020 e sarà dedicato al tema Donne e tecnologia: rischi e vantaggi; il secondo sarà martedì 19 gennaio 2021 e sarà intitolato L’agenda delle donne: famiglia, sogni, lavoro; il terzo si terrà giovedì 11 febbraio 2021 e ci si concentrerà su L’emotività delle donne: amare e lasciarsi amare; a chiudere lunedì 8 marzo 2021 si parlerà dell’Essere donna. Essere autentica.