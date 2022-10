Autunno in macmahon

Per la serie di eventi "Autunno in Milano" anche Via Mac Mahon si colora dei colori di questa stagione. Il 16 ottobre è il turno della via Mac Mahon che quest’anno ha pensato ad una festa completamente nuova.

4 aree ben distinte:

Artigianato, prodotti locali, attività sportive e musicali, zona dedicata al cibo, area vino e qualche sorpresa!

Negozi aperti tutto il giorno.



Non mancheranno esibizioni musicali dal vivo e una bella compagnia con Radio BlaBla