Avvinamenti 2023

AVVINAMENTI è l'evento milanese, alla sua prima edizione, dedicato alla valorizzazione del vino e alla proposta di esperienze di degustazione ricche di contaminazioni gastronomiche, artistiche, culturali: 5 giornate (9-13 febbraio) con diverse proposte conviviali e di degustazione per offrire esperienze variegate adatte ad ogni pubblico, dai neofiti agli appassionati, dai grandi esperti fino ai professionisti del settore.



35 le cantine protagoniste, 7 le occasioni conviviali per assaggiarne i vini abbinati alle creazioni dello chef Davide Turetta: 4 cene e 2 brunch oltre al dinner cocktail inaugurale. Poi 12 Masterclass con le etichette più esclusive di alcuni protagonisti dell’enologia italiana, come ARTIMINO, CANTELE, CASTELLO DEL TERRICCIO, FERRARI TRENTO, FIRRIATO, MARISA CUOMO, MONTEMAGNO, PAGNONCELLI FOLCIERI, TENUTE LUNELLI, fino ad una escursione in Champagne con ERARD SALMON e nel mondo del vermouth e degli alcoolici artigianali con THE SPIRITUAL MACHINE.



Non mancherà un grande banco d’assaggio declinato in due giornate – domenica 12 per il pubblico di appassionati, lunedì 13 riservato ai professionisti – per potersi concedere un viaggio degustativo lungo la penisola, assaggiando non solo i tanti vini di tutte le 35 cantine con la possibilità di conoscere personalmente i produttori, ma anche le specialità gastronomiche di alcune aziende d’eccellenza come ACETAIA GIUSEPPE GIUSTI e ALESSIO BRUSADIN.



Con l’obiettivo di fare del vino il baricentro di condivisione di altre esperienze di valore – artistiche, culturali e di intrattenimento – chi parteciperà ad AVVINAMENTI potrà visitare negli stessi locali una coloratissima mostra d’arte contemporanea: le 24 opere che compongono il ciclo Underground dell’artista newyorkese Frank DENOTA saranno esposte in esclusiva in via Tortona 31 per tutta la durata della manifestazione.



Infine, grazie alla partnership con il pluripremiato podcast vinicolo WINESOUNDTRACK, ci sarà per tutti la possibilità di ascoltare curiosità e aneddoti legati al mondo del vino raccontati dalla voce dei produttori protagonisti di AVVINAMENTI, ma anche riascoltare le storie di tanti altri famosi vignaioli che nel tempo sono stati intervistati da questo podcast internazionale.



Tutti i dettagli sulle diverse esperienze in calendario, le modalità di partecipazione e di acquisto dei biglietti sul sito www.avvinamenti.it.