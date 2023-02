A Milano arriva "Avvinamenti", per tutti gli appassionati di vino

Dal 9 al 13 febbraio a Milano arriva Avvinamenti, evento dedicato al buon vino che verrà ospitato negli spazi dell'ex Opificio di via Tortona 31.

L'iniziativa

Il progetto è il naturale proseguimento dell’esperienza editoriale di Daniele Sottile - che nel 2020 ha pubblicato l’omonimo libro - e vedrà protagonisti a Milano produttori vinicoli provenienti da tutta Italia, selezionati da Sottile stesso e dal suo team di esperti.

Nelle 5 giornate di febbraio 2023 "Avvinamenti" proporrà una fitta e coinvolgente agenda di occasioni dove le Cantine e i loro vini saranno al centro dell’attenzione permettendo tanto agli appassionati quanto ai professionisti di sperimentare, imparare e aggiornarsi grazie a momenti continui di incontro, confronto, convivialità: cocktail, brunch, cene, masterclass, sempre con ricercati abbinamenti cibo vino e altre esperienze multisensoriali all’insegna della contaminazione tra enogastronomia, arte e cultura. Non mancherà un grande banco d’assaggio – domenica 12 dedicato agli appassionati, lunedì 13 riservato agli operatori - in cui saranno presenti personalmente i produttori.

Gli spazi

Il tutto in via Tortona 31, nel cuore del distretto milanese del design, in uno splendido spazio contemporaneo nato dal recupero di un ex opificio con al suo interno bistrot, cucine e infrastrutture digitali di ultimissima generazione. Un luogo che proprio a partire da febbraio 2023 diventerà la casa di "Avvinamenti", continuando a proporre anche nei mesi a seguire momenti di intrattenimento e cultura sempre legati ai vini delle Cantine partner del progetto.

La valorizzazione del vino

“Dall’uscita del mio libro – commenta Daniele Sottile – in molti mi hanno chiesto di dare rappresentazione pratica a quello spirito di valorizzazione del vino che avevano apprezzato nel volume, traducendolo in occasioni da condividere: ci abbiamo lavorato tanto insieme ai miei partner e amici Luca Carraro e Sergio Ronchi, entrambi con una solida esperienza nel mondo dell’enogastronomia e degli eventi. Con AVVINAMENTI riteniamo di aver realizzato qualcosa di speciale e soprattutto di aver trovato una formula che darà respiro e continuità al progetto, arricchendolo di proposte di valore che svilupperemo lungo tutto l’anno e che siamo certi saranno apprezzate sia dai produttori vinicoli nostri partner che da tutti gli amanti del vino che ci seguono sempre con entusiasmo.”

Biglietti

Sul sito www.avvinamenti.it è possibile acquistare i biglietti per le diverse esperienze in calendario.