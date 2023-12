Torna la Babbo Running, la camminata più divertente dedicata al Natale

Sabato 16 dicembre a Milano torna la Babbo Running, la corsa/camminata più divertente dedicata al Natale, adatta a tutte le età. La finalità della manifestazione è quella di far avvicinare quante più persone al mondo dello sport e del benessere, tra solidarietà e tanto divertimento.

Un evento ludico-motorio carico di allegria, ironico e divertente, che coinvolge appassionati di tutte le età, una vera festa pre-natalizia per l’intera città.

Nata nel 2011, Babbo Running® giunge nel 2023 alla sua 13° edizione.

Informazioni e iscrizioni

La partenza è prevista alle ore 15 da Piazza Sempione - Arco della Pace.

I partecipanti correranno per 5 km in costume da Santa Claus nel centro città, per trascorrere in modo entusiasmante una giornata che precede il Natale.

Babbo Running è la camminata ufficiale con barba e costume di Babbo Natale, per una giornata all’insegna della gioia del Natale, del divertimento e della solidarietà.

Per iscriversi, visitare il sito dedicato.