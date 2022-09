Back To The Nature, a Il Centro di Arese la sostenibilità è protagonista

A Il Centro di Arese, la galleria commerciale tra più le grandi d’Europa che ha fatto del green e della sostenibilità uno dei propri valori fondamentali fin dalla sua progettazione, prende il via l’evento Back to The Nature.

Uno speciale ritorno alla natura

In occasione della 3° edizione della Milano Green Week, alla quale Il Centro partecipa con il municipio 8, il 30 Settembre esordisce "Back to The Nature" che, fino al 30 Ottobre, proporrà diverse installazioni a tema, laboratori gratuiti per i bambini e la creazione di un Manifesto di 10 punti con l’elenco delle attività green virtuose quotidiane che si realizzano nel mall.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Protagoniste dell’evento, 3 installazioni che racconteranno quanto dalla natura si possono ricavare opere e come, da queste, si può tornare alla natura. Infatti tutto nasce dalla natura: dall’acqua, dal legno, dalla terra e da molti altri elementi naturali, sfruttati per creare oggetti e materiali di uso quotidiano. Le installazioni mostreranno come riportarli allo stato iniziale ridonandoli alla natura.

Eventi per tutti e laboratori per bambini

Inoltre nel fine settimana del 1° e 2 ottobre sono previsti eventi per tutti e laboratori per bambini gratuiti, presso l’area custodita accanto al parco giochi.