La scuola di BagnaMi arriva al Sabato di Lambrate

BagnaMi, l'iniziativa per cercare di salvare giovani piante e alberelli dagli effetti della siccità, porta la sua scuola al Sabato di Lambrate. L'appuntamento è sabato 18 marzo: alle 15 si terrà una lezione alla rotonda di viale delle Rimembranze di Lambrate; mentre dalle 10 alle 18 in via Conte Rosso sarà presente un banchetto informativo.

La nuova scuola di BagnaMi, campagna coordinata da Adriana Berra, amministratrice di 'ForestaMi e poi DimenticaMi?', attraverso video e sessioni formative sul campo spiegherà ai cittadini non solo come e quanto bagnare gli alberi ma anche come curarne la 'tazza' (l’incavo in cui è messo a dimora l’albero) per migliorare l’assorbimento dell’acqua e dei nutrienti.

"Imparare a prendersi cura del Verde sarà semplice e super accessibile - aveva spiegato Berra nei giorni scorsi -. Cercheremo di coinvolgere tanti cittadini ma con la consapevolezza che la manutenzione degli alberi (soprattutto quella degli alberi giovani che necessitano di bagnature copiose e frequenti) non può essere delegata ai cittadini. Il Comune di Milano deve garantire adeguata cura e bagnatura attraverso il servizio di manutenzione del verde, le autobotti e gli impianti di irrigazione, e che il disastro del 2022 non si ripeta".

La campagna 2023 di BagnaMi, partita già a marzo con le bagnature, invita i milanesi ad adottare un albero nei pressi della propria abitazione o ufficio. Per poi prendersene cura al meglio, potranno contare sui suggerimenti della scuola di BagnaMI, fruibile dal vivo oppure online. AI bagnanti che si adopereranno di più, poi, tra luglio e settembre verranno assegnati degli speciali 'Oscar di BagnaMi'. Per maggiori info sull'iniziativa è possibile contattare gli organizzatori attraverso facebook.com/ForestamiDimenticami e scrivendo all'indirizzo mail forestamidimenticami@libero.it.