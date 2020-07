Bagni Misteriosi, arrivano le opere liriche gratuite: orari e programma

Da martedì 4 a giovedì 6 agosto ai Bagni Misteriosi arrivano le Pillole di FuoriOpera, brevi sketch di opere liriche gratuite ed accessibili a tutti.

FuoriOpera

FuoriOpera è una compagnia di teatro dell’opera che produce adattamenti in forma da camera di opere liriche in maniera innovativa, sostenibile. Fin dal 2016, anno di costituzione, ha prodotto più di 15 spettacoli, da titoli classici fino a opere contemporanee, curando sia gli arrangiamenti musicali che gli adattamenti letterari dei libretti. La sede della compagnia è ricavata in una storica officina elettromeccanica a Milano riconvertita in spazio creativo, dove sono prodotti tutti gli spettacoli che il gruppo porta in giro in Italia e prossimamente anche all’estero.

Dal 2017 FuoriOpera organizza presso la Fondazione Palazzo BLU di Pisa, la stagione Opera a Palazzo, unica nel suo genere nel panorama nazionale. Le opere in repertorio seppur “ridotte” nei tempi e negli spazi mantengono il filo narrativo esaltato dalla mise en espace e dalla possibilità di seguire l’azione anche sul libretto di sala. Gli allestimenti sono flessibili e si adattano ad ogni genere di spazio riportando l’Opera

Lirica ad un livello di fruibilità massima, eliminando ogni genere di barriera tra pubblico e artisti. L’interesse crescente e l’entusiasmo delle varie realtà pubbliche e private che sostengono i progetti di FuoriOpera sono una conferma viva e continua che l’idea di opera sostenibile, alla portata di tutti, senza barriere e senza necessità di grandi investimenti, sia la strada giusta per chi sogna un mondo dove l’arte, la musica e la cultura siano protagoniste assolute.

FuoriOpera è diretta dal M° Andrea Gottfried, direttore d’orchestra e manager, che cerca di combinare l’esperienza musicale con le migliori pratiche di gestione aziendale trasformando la compagnia in una piccola start-up culturale.

Ingresso gratuito.