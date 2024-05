Bagno di gong

La leggenda vuole che il Buddha abbia detto ai suoi monaci che sarebbe tornato in vita al suono del gong.



Questo misterioso ed antico strumento è considerato uno strumento di trasformazione per l’uomo, capace di illuminare e fare chiarezza sui propri dubbi e sciogliere le paura.

Una seduta di meditazione introspettiva molto profonda che anche grazie all’utilizzo di altri strumenti sciamanici aiuta nella ricerca della consapevolezza.



Comodamente sdraiati su tappetini e avvolti da una coperta per tutta la durata del concerto si ascolteranno le note e vibrazioni dei gong.



Benefici



rilassamento profondo

presa di coscienza del proprio sé

accrescimento dell’autostima

pace del sistema nervoso

scioglimento dei blocchi energetici

riduzione della fatica

regresso della paura e solitudine

ostacolo alla rabbia, senso di separazione

miglioramento del sistema cardiovascolare



riequilibrio dei chakra