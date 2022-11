La ballata del vecchio marinaio

di Samuel Taylor Coleridge

traduzione di Beppe Fenoglio



di e con Ciro Masella

danza Isabella Giustina



Nel duecentocinquantenario della nascita di Samuel Taylor Coleridge e nel centenario della nascita di Beppe Fenoglio vogliamo celebrare questi due giganti della letteratura con l’opera che li ha visti “uniti”, uno autore e l’altro traduttore: quella Ballata del vecchio marinaio divenuta una sorta di manifesto della poesia romantica inglese. Una delle vette della produzione poetica di tutti i tempi, in quella che forse è la sua traduzione migliore, la più ardita, la più affascinante e ipnotica. Accompagnati dalla danza evocativa di Isabella Giustina, una delle più talentuose danzatrici della sua generazione, e dai paesaggi sonori e musicali originali di Angelo Benedetti, ci inoltreremo in un viaggio in mare aperto ma anche nelle pieghe più profonde dell’animo umano, del suo inconscio e della sua immaginazione: ne seguiremo i fantasmi, le visioni, le evocazioni.



sabato 3 dicembre 2022 ore 19.00

Teatro LabArca



INGRESSO

Intero: 15 euro

Ridotto: 10 euro



Prenotazioni a



Gallery



02-36753473