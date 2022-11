Balli, cibi a tema e il "Valzer dei campioni": a Milano il "ballo del ceppo" di Harry Potter

Milano come Hogwarts. Il museo della scienza e della tecnologia come la Sala grande. A Milano sbarca il magico mondo di Harry Potter, con il capoluogo lombardo che ospiterà l'esclusivo evento "Harry Potter: La Cerimonia del Ballo del Ceppo".

L'appuntamento è nel museo di via San Vittore, a partire dal prossimo 11 novembre. "L'atmosfera incantevole e festosa riunirà gli ospiti in una celebrazione da ricordare. Si inizia con balli di benvenuto e presentazioni, seguiti da antipasti e opportunità fotografiche", spiegano gli organizzatori. Poi sarà la volta del "valzer dei campioni", una "competizione di ballo e una sfilata di moda per il miglior vestito tra gli ospiti".

I partecipanti sono infatti "incoraggiati a vestirsi con il loro miglior abbigliamento formale in stile Wizarding World", anche perché l'evento è immersivo e quindi saranno gli stessi partecipanti a entrare letteralmente nel mondo di Garry Potter. "Due Maestri guideranno il corso degli eventi, esibendosi in coinvolgenti danze accanto agli ospiti, insieme ai rappresentanti delle case di Hogwarts mentre cercano di risollevare la loro casa durante lo spettacolo", proseguono i curatori dell'iniziativa, coprodotta da Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment e Fever. Per tutta la durata dell'evento - di due ore - "i partecipanti potranno esplorare liberamente il mercatino del Ballo del Ceppo e scoprire gli articoli di marca e le bevande a tema. Tra le bevande proposte, gli ospiti potranno gustare drink d'autore creati appositamente per l'evento, come 'La Spada di Godric Grifondoro' o 'Il Diadema di Corinna Corvonero', per citarne alcuni".

Il museo della scienza e della tecnologia "ospiterà tutti i maghi e le streghe nella Sala delle Colonne, originariamente l'antica biblioteca del monastero di San Vittore Olivetano, costruita nella prima metà del XVi secolo. 'Harry Potter: La Cerimonia del Ballo del Ceppo' si propone di trasformare un luogo storico in uno stravagante ballo invernale in onore dell'iconica tradizione del Torneo Tre Maghi, in cui non mancheranno musica e magia. La sala da ballo ricorderà la Sala Grande, addobbata con bellissimi drappi d'argento, alberi di Natale e decorazioni, scenografie su misura che offriranno magnifiche opportunità fotografiche e molto altro ancora", promettono gli organizzatori.

I biglietti sono disponibili a partire da 55 euro o per gruppi a partire da 48 euro a persona.

Questi gli orari degli spettacoli:

- dal lunedì al giovedì: alle 18:00 e alle 21:00

- Venerdì: alle 15:30, 18:30 e 21:30

- Sabato: alle 9:30, 12:30, 15:30, 18:30 e 21:30

- Domenica: alle 10:30, 13:30, 16:30 e 19:30