A Milano il "ballo del ceppo", l'evento per entrare nel mondo di Harry Potter

Da Hogwarts a Milano. Dal prossimo 11 novembre sotto la Madonnina sarà possibile partecipare alla "Cerimonia del ballo del ceppo", la grande festa che nella saga di Harry Potter apre il torneo Tremaghi.

Tutto merito dell'evento organizzato e coprodotto da Warner Bros. Themed Entertainment e Fever, che promettono "una festa incantevole in cui gli ospiti potranno partecipare a momenti iconici che attireranno qualsiasi ispirati dalle magiche storie di J.K. Rowling e dai film della saga di Harry Potter".

"L'esperienza - assicurano i curatori - presenta diversi elementi del Wizarding World e celebra il Ballo del Ceppo in modo stravagante ed elegante". L'appuntamento è nella cornice del museo della scienza e della tecnologia di via San Vittore ed è consigliato "vestirsi con abbigliamento formale a tema Wizarding World", per non fare la figura dei babbani.



"Non è necessario essere un ballerino provetto o un fan di Harry Potter per partecipare all’esperienza e divertirsi. Il Ballo offre infatti molte attività, tra cui la possibilità di interagire con gli altri ospiti e di fare foto uniche. Durante l'evento, i partecipanti potranno inoltre gustare prelibatezze a tema, nonché scoprire il merchandise nell’area pre-show.", spiegano gli organizzatori.

La cerimonia, della durata di due ore, "riunirà i fan per una festa a tema Ballo del Ceppo e altri momenti magici della saga di Harry Potter in un evento unico nel suo genere". I biglietti hanno prezzi a partire da 48 euro.

Questi gli orari:

- dal lunedì al giovedì: alle 18:00 e alle 21:00

- Venerdì: alle 15:30, 18:30 e 21:30

- Sabato: alle 9:30, 12:30, 15:30, 18:30 e 21:30

- Domenica: alle 10:30, 13:30, 16:30 e 19:30