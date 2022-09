A Milano si terrà il "Ballo del ceppo" di Harry Potter

A Milano si terrà il "Ballo del ceppo", festa che nella saga di Harry Potter apre il torneo Tremaghi. L'evento (in realtà sarà più di uno) si terrà a partire dall'11 novembre all'interno delle sale del Museo della scienza e della tecnica di Milano "secondo un calendario presto disponibile", assicurano gli organizzatori attraverso una nota.

Le serate saranno coprodotte da Warner bros themed entertainment e Fever, durante gli appuntamenti i fan del maghetto potranno partecipare a momenti iconici della saga nata dalla penna di J.K. Rowling e affrescata dai film della saga. Non è necessario essere un ballerino provetto o un fan di Harry Potter per partecipare all’esperienza e divertirsi. Il ballo offre infatti molte attività, tra cui la possibilità di interagire con gli altri ospiti e di fare foto uniche. Durante l'evento, i partecipanti potranno inoltre gustare prelibatezze a tema, nonché scoprire il merchandise nell’area pre-show.

"Sebbene non sia obbligatorio, si consiglia agli ospiti di vestirsi con abbigliamento formale a tema wizarding world", suggeriscono gli organizzatori. Tradotto? Meglio non vestirsi come babbani (persone prive di poteri magici e che non vengono da una famiglia magica).

I biglietti saranno disponibili sulla piattaforma di Fever a partire da giovedì 8 settembre, ma è stata istituita una lista d'attesa; per il momento non è stato comunicato il prezzo. Ogni serata durerà circa due ore. Unico requisito: avere almeno 12 anni.