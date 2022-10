A Milano arriva il primo museo "gonfiabile" (e c'è la maxi piscina di palloncini)

A partire dai 10 euro per i bambini e 18 euro per gli adulti

Un mondo gonfiabile. Il prossimo 23 dicembre sbarca a Milano il "Balloon museum", il primo museo interamente dedicato ai palloncini, che sono protagonisti di tutte le opere d'arte. La mostra, "Pop air", sarà allestita al Superstudio più di via Torta e sarà visitabile fino al 12 febbraio 2023.

"Balloon Museum è il primo incubatore di installazioni e opere interamente composte da Inflatable & Balloon art. Il potenziale dell’arte gonfiabile sprigiona la sua capacità espressiva e, attraverso l’uso di un approccio non convenzionale e con una forte componente immersiva, accoglie il bisogno di immaginare spazi nuovi di socializzazione attraverso l’arte", spiegano i curatori. E in effetti la mostra è immersiva davvero, con i visitatori chiamati a "giocare" con le opere, soprattutto con la maxi piscina piena di palloncini in cui è possibile tuffarsi.

"Lo spettatore è al centro del processo creativo in cui le interazioni sono il mezzo per sviluppare contenuti inediti, capaci di coniugare arte e nuove forme di socializzazione contemporanee, che travalicano il mondo reale e sfociano in quello digitale. Destare la curiosità dello spettatore, attraverso un oggetto ludico inserito in un nuovo contesto, consente al progetto di prendere forme sorprendenti, assumere significati profondi e à concludono gli organizzatori - comunicarli al grande pubblico".

La mostra sarà visitabile dalle 10 alle 19 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 23 il sabato e dalle 9 alle 21 la domenica. Previste apertura straordinarie per Natale e la Vigilia e per l'ultimo e il primo dell'anno. I biglietti partono da 10 euro per i bimbi e 18 per gli adulti.