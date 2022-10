Torna Balloon Museum, con le maxi piscine di palloncini

A seguito delle esposizioni di Roma e Parigi, approda a Milano la mostra Pop Air di Balloon Museum - patrocinata dal Comune di Milano - con un nuovo allestimento dinamico e ludico che coinvolge le opere di diciotto artisti e collettivi internazionali, negli spazi di Superstudio in via Tortona 27, dal 23 dicembre 2022 al 12 febbraio 2023. L’aria è oggetto di indagine comune per gli artisti coinvolti: da elemento costruttivo e tangibile, vera e propria scultura dalla forma inaspettata e monumentale, ad atmosfera metafisica e sospesa, dal carattere nebuloso e impalpabile.

Ogni installazione inflatable, attraverso l’interazione con il fruitore, crea nuovi spazi di socializzazione fisica, digitale e culturale. La persona è, infatti, al centro di un percorso esperienziale che coinvolge i suoi sensi generando stupore, curiosità e riflessioni su tematiche della contemporaneità.

POP AIR by Balloon Museum

23 dicembre 2022 - 12 febbraio 2023

Superstudio

via Tortona 27, Milano