Baltic jazz trio-rosetum jazz festival

ll Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi al quarto concerto della sesta stagione del Rosetum Jazz Festival, festival di 8 concerti una volta al mese di artisti provenienti da tutto il mondo.



Venerdì 9 febbraio 2024 dalle 21:00 alle 23.30

Via Pisanello, 1 Milano

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria via e-mail a jazz@rosetum.it



Quarto appuntamento con Baltic Jazz Trio:

Un ensemble di tre artisti jazz provenienti da tre paesi: Estonia, Lettonia e Lituania.

La loro musica è elegante, fresca e caratteristica della regione baltica. Ciascuno dei musicisti è una forza trainante della vita jazzistica del proprio Paese.

Il pianista lituano Dainius Pulauskas , il contrabbassista estone Toivo Unt e il batterista lettone M?ris Briris,. sono saliti per la prima volta insieme sul palco nel 2008 in occasione della settimana della cultura degli Settimana della cultura degli Stati baltici a Parigi.



Hanno pubblicato due album "Baltic Saga" e "Centerary" con musiche di Arvo Part, Peteris Vasks e Mikalojus Ciurlionis.