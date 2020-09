Milano, "l'isolachenonc’è: Ci vuole un fiore", la festa per i bambini di Feltrinelli, ingresso gratis

Torna anche quest’anno la festa di Fondazione G. Feltrinelli, l’isolachenonc’è: Ci vuole un fiore, sabato 12 e domenica 13 settembre, per tutte le bambine e i bambini.

A poche ore dalla ripartenza della scuola, dopo mesi di distanziamento sociale, di relazioni interrotte, Fondazione apre le sue porte e trasforma i suoi spazi per accogliere i bambini in due giornate con laboratori, spettacoli, letture, spazi verdi dove i piccoli potranno raccontare ed esprimere le loro emozioni, per affrontare così un nuovo, diverso, per molti aspetti incerto, anno scolastico.

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli trasforma il palazzo di Viale Pasubio in una città verde in movimento, che mette al centro la dimensione umana, con viali, piazze, oasi verdi, con tanti libri, un ponte di sogni da attraversare per immergersi in laboratori creativi e interattivi; un parco per gli incontri speciali con letture, workshop dove condividere emozioni e nuove idee; un porto in cui fermarsi a leggere, ascoltare e, quindi, ripartire. Un grande osservatorio panoramico, spazio delle meraviglie dedicato prevalentemente alla fascia di età da 0 a 6 anni animato da storie mobili, cantastorie e letture a gattoni.

Un ricco palinsesto per un intero fine settimana tra laboratori e atelier creativi, letture animate di libri per bambini di oltre 30 case editrici, yoga, e presentazioni con gli autori: 14 laboratori, una maratona, il sabato pomeriggio dedicata a Gianni Rodari in occasione di 100GianniRodari, con scrittori come Tito Faraci, Caterina Soffici, David Bidussa, Claudia Fachinetti, Damiano Giambelli, Cristina Discacciati e con la partecipazione artistica di Lorenzo Chiavini, che leggono e interpretano le Favole al telefono. A seguire la suite Jazz C'era Due Volte Gianni Rodari un momento musicale per i bambini e le loro famiglie negli spazi esterni della Fondazione. La domenica gran finale con lo spettacolo/ parata I draghi tornano in città, dove i bambini espongono guidati dagli artisti i disegni fatti durante i laboratori, in cui hanno raccontato le emozioni che in questi mesi li hanno accompagnati.

Con il coordinamento artistico di Roberta Bianchi e in collaborazione con Il Castoro, Salani, Gribaudo, Feltrinelli Editore, CameloZampa, Kite edizioni, DeAgostini, Fatatrac, Librì Progetti educativi, Editoriale Scienza, Terre di Mezzo, Giralangolo, Mondadori, Einaudi, Emme Edizioni, Edizioni Lapis, Giunti, BeccoGiallo, Kalandraka, Babalibri, Glifo Edizioni, NordSud, Piemme, Lupo Guido, ABraCadabra, Sinnos, L’Ippocampo, Topipittori, Settenove, Zoolibri.

In partnership con Coop Lombardia, il Centro per il Libro e la Lettura e con il patrocinio di Area Cultura del Comune di Milano .Per info e prenotazioni www.fondazionefeltrinelli.it/isola. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Programma

Sabato 12 settembre

10.45 - 12.45 / 4-6 anni

Atelier di creature animali

Laboratorio creativo e costruttivo di pupazzi ispirati a creature animali e fantastiche protagonisti della parata finale di domenica 13 settembre. Con Damiano Giambelli e Cristina Discacciati, Teatro del Corvo

11.00 - 12.30 / 4-6 anni

Il giardino curioso

Ognuno di noi può rendere più verde la città, o più colorata una vecchia ferrovia abbandonata, come hanno fatto gli abitanti di New York con la loro High Line. Lettura con laboratorio dal libro Il giardino Curioso di Peter Brown, Giralangolo. Con Anna Pisapia

11.00 -12.00 / 7-11 anni

Letture in movimento

Entriamo nel cerchio del soffio magico per scoprire insieme la forza del respiro, motore del nostro corpo. Con Karin Freschi, formatrice Yoga per bambini. Il soffio magico. Trova la calma e la felicità con il respiro di Nic Ortner e Alison Taylor, Il Castoro

14.00 - 16.00 / 7-11 anni

Atelier di creature fantastiche

Laboratorio creativo e costruttivo di pupazzi ispirati a creature animali e fantastiche protagonisti della parata finale di domenica 13 settembre. Con Damiano Giambelli e Cristina Discacciati, Teatro del Corvo

15.00 - 17.00 / 2-5 anni

La cantastorie de l’isolachenonc’è

Letture e cantastorie ad alta voce con l’attrice Martina Folena da libri di Babalibri, Camelozampa, DeAgostini, Gribaudo, L’Ippocampo, Lupo Guido, Terre di Mezzo, EDT Giralangolo, Salani, Topipittori

16.00 - 17.45 / 0-99 anni

Maratona di lettura #100GianniRodari

Le favole al telefono

Brif Bruf Braf! Una divertente staffetta di lettura condotta da Francesco Giorda delle intramontabili favole al telefono di Gianni Rodari in compagnia di autori per bambini e per adulti tra cui Marco Balzano, Caterina Soffici, Tito Faraci, Annalisa Strada, Lorenzo Chiavini, David Bidussa, Marina Migliavacca, Paola Mulazzi, Carolina Caprio, Francesca Genti, Alessandro Baronciani. Le favole al telefono di Gianni Rodari, Einaudi

18.00 – 19.00 / 0-99 anni

Largo Sibilla Aleramo

Suite di jazz #100GianniRodari

C'era Due Volte Gianni Rodari

Sei quadri per voce recitante, trio jazz e pubblico partecipante

Una suite di jazz e animazione con letture, musiche e la partecipazione attiva del pubblico che porta in scena La grammatica della fantasia di Rodari. Giochi vocali, piccole partiture e oggetti sonori improvvisati creano una nuova storia musicale e partecipata, ispirata al celebre racconto C’era due volte il Barone Lamberto. A cura di Mario Piatti e Enrico Strobino. Con Sonia Peana violino, Daniele Longo pianoforte, Enrico Strobino elettronica e percussioni. Conduzione e voce recitante Massimo Vitali

Domenica 13 settembre

11.00 - 12.30 / 4-6 anni

L’insieme fa la forza

I Tipinis de Topinibus, riusciranno a far capire all’omone che vivere insieme è possibile? Una favola sull’amicizia che avvicina i più piccoli ai primi concetti della logica e dell’insiemistica. Torna Il grande teatro de l’isolachenonc’è! con una lettura animata e laboratorio insieme a Cristina Zeppini. L’insieme fa la forza di Anna Cerasoli e Allegra Agliardi, Editoriale Scienza.

11.00 - 12.30 / 7-11 anni

Un piccolo riccio con un grande cuore

Una storia di amicizia tra Francesco e la piccola Ninna: 25 grammi, 5000 aculei di tenerezza che sensibilizza alla nostra relazione con la natura. Ninna. Il piccolo riccio con un grande cuore di Claudia Fachinetti, Massimo Vacchetta, Il Battello a Vapore Con Claudia Fachinetti

11.00 -12.00 / 3-6 anni

Storie in movimento con Panda e Pandino

Panda e Pandino si divertono un mondo: saltano, si rotolano, si accucciano, si sdraiano. Forme semplici da ricreare in due, grandi e piccini insieme, per giocare con l'immaginazione e con il corpo. Panda e Pandino cosa fanno? Di Satoshi Iriyama, Terre di Mezzo. Con Karin Freschi, formatrice Yoga per bambini

14.30 - 16.30 / 6-9 anni

Noi la chiamiamo la Buca

Nel cortile della nostra scuola c’è una buca dove si può giocare a qualsiasi cosa. Tranne i grandi tutti amano la Buca perché è un luogo che lascia spazio alla scoperta, all’errore e alla fantasia. Lettura di La buca di Emma AdBåge, Camelozampa e laboratorio esplorativo sull’importanza delle piccole cose con Giulia Caputi

15.00 - 16.30 / 4-6 anni

Il venditore di felicità

Dicono che la felicità sia la cosa più importante e quando decidono di venderla, in barattoli piccolo, grande, e in confezione famiglia, c’è subito la fila. Torna Il grande teatro de l’isolachenonc’è con una lettura e laboratorio a partire da Il venditore di felicità di Davide Calì e Marco Somà, Kite edizioni. Con Cristina Zeppini

15.30-16.45 / 3-5 anni

Insieme

Parole per stare insieme ce ne sono tante ma una di sicuro è la più importante. E’ la parola “NOI” tre lettere appena con la forza però di una balena. Letture e attività creative con Barbara Archetti ispirate da Insieme. Una storia a colori, Mondadori e Le parole per stare insieme, Fatatrac

17.00-17.45 / 1-3 anni

Letture a gattoni

Letture animate tra parole e gioco. Un appuntamento dedicato ai più piccolo e ai loro genitori per divertirsi con le storie anche nei primi anni di vita. Con Barbara Archetti a partire dai libi di ABraCadabra, Babalibri, Carthusia, Editoriale Scienza, Gribaudo, Kalandraka, L’Ippocampo, Settenove, Sinnos, Zoolibri

17.30-19.00 / 0-99 anni

Largo Sibilla Aleramo

Spettacolo Parata I draghi tornano in città

Parata di creature animali e fantastiche realizzati dai bambini negli atelier creativi. In chiusura i pupazzi vengono liberati in città creando un'azione gioiosa e collettiva. A cura di Damiano Giambelli e Cristina Discacciati del Teatro del Corvo - Sonorizzazione: Gianni Parodi