La giornata gratuita al parco con tante attività per bambini

Sabato 26 marzo al Parco Agos, nei Giardini di Largo Balestra, si terrà una giornata special dedicat a tutti i bambini.

Il parco ospiterà infatti una giornata dedicata alla famiglia con numerose attività per i più piccoli.

Il programma

Si parte a pieno ritmo alle ore 10 con attività atletiche per bambini, genitori e nonni da fare tutti insieme, fino alle 12.00. In particolare verranno realizzati dei percorsi e delle staffette con delle piccole gare a cura della società sportiva ABC Progetto Azzurri.

Alle 15.30 inizia il racconto del libro per bambini ‘La Bellezza salverà il mondo’ in compagnia delle autrici Caterina Misuraca, Rossella Aucelli e Valentina Martin. Verranno narrate storie ecocreative di venti donne protagoniste del design sostenibile, dell’arte contemporanea, dell’Università, della medicina e dell’attivismo, le cui vite possono essere di ispirazione per le giovani generazioni: persone normali e straordinarie al tempo stesso che già da bambine sognavano un mondo migliore.

L’iniziativa di rigenerazione urbana e sociale Parchi Agos Green&Smart è promossa da Agos, società leader nel settore del credito al consumo. Il progetto fa parte del programma Agos for Good che comprende tutte le attività orientate allo sviluppo sostenibile. L’iniziativa mette in dialogo cittadini e quartiere, rivolgendosi in particolare alla comunità del Giambellino per valorizzare un Parco in via di rinnovamento, mettendo insieme le dimensioni Green, Smart, Sport e Art.

Tutte le attività sono gratuite.