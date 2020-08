Banca akros a fianco della caritas ambrosiana nel “progetto infanzia” destinato al sostegno delle famiglie in difficoltà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Milano, 3 agosto 2020 – Banca Akros (Gruppo Banco Bpm) sostiene l’attività della Caritas Ambrosiana attraverso una donazione di 40 mila euro che va ad alimentare le risorse destinate al Progetto Infanzia. I fondi, infatti, sono destinati in particolare all’approvvigionamento di due Empori della Solidarietà, quello della Barona e quello di Lambrate, e di cinque botteghe solidali – Bruzzano, Comasina, Chiesarossa, S. Antonio Maria Zaccaria e Maria Madre della Chiesa che complessivamente assistono quasi mille e settecento persone tra adulti e minori. La scelta degli empori e delle botteghe da sostenere è stata compiuta tenendo conto degli incrementi delle richieste di aiuto provenienti dai quartieri in cui operano queste strutture della Caritas Ambrosiana. Le risorse messe a disposizione da Banca Akros saranno prevalentemente impiegate per l’acquisto di prodotti per l’igiene e la cura dei bambini (in particolare per quelli d’età fino a 2 anni), di alimenti specifici per l’infanzia e per accordi con farmacie locali per la distribuzione di latte artificiale di tipo 1, 2 e 3. Il contributo di Banca Akros si aggiunge a quanto già messo a disposizione dal Gruppo Banco Bpm e dalle fondazioni collegate nel quadro dell’emergenza socio-sanitaria generata dalla crisi Covid19. Complessivamente, attraverso le diverse iniziative intraprese, il Gruppo Banco Bpm ha stanziato circa 4 milioni di euro a livello nazionale.