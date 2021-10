"Nati liberi", la storia del Banco del mutuo soccorso

Un’occasione imperdibile per poter ascoltare, dalla voce del fondatore del BMS, la storia e la genesi del gruppo, le sue avventure e le idee che hanno dato vita a grandi classici del repertorio della band.



L’evoluzione di cinquant’anni di carriera che collocano il Banco del Mutuo Soccorso tra i più longevi gruppi rock italiani ancora in attività e ne quantificano la cifra artistica attraverso diciannove album in studio, alcuni dei quali considerati vere e proprie pietre miliari della storia della musica, cinque dischi dal vivo, dodici raccolte antologiche e oltre cinquemila concerti in tutto il mondo. Sempre avanti di un passo, sempre fuori dalle mode del momento, la band non ha mai concesso nulla ai luoghi comuni, costantemente alla ricerca di nuove traiettorie musicali, senza riciclarsi mai e senza farsi corrompere dalle lusinghe di un successo testimoniato da migliaia e migliaia di estimatori.



Nati Liberi è una sorprendente avventura che parte dagli aneddoti storici e prosegue con l’approfondimento musicale, l’analisi degli album e della loro morfologia, spaziando all’interno della straordinaria eterogeneità compositiva che ha fatto del Banco un capitolo unico tra le pagine del grande romanzo del rock.



Un libro essenziale per chi apprezza il Banco del Mutuo Soccorso, indispensabile per chi non ha mai avuto modo di conoscerlo, prezioso per chiunque ami la musica; una preziosa testimonianza raccolta dal critico musicale Francesco Villari, che traccia il percorso del gruppo partendo dalla genesi del progressive rock fino ai giorni nostri.

