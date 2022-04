A Milano arriva il primo metabar del mondo: un po' reale un po' metaverso

Il primo MetaBar al mondo, ovvero un temporary bar dove il confine tra reale e metaverso praticamente non esiste. È stato inaugurato mercoledì 6 aprile ai Caselli Daziari di piazza Sempione a Milano da Heineken. E da giovedì 7 fino a domenica 10 aprile, dalle 16 alle 20 i clienti potranno vivere questa installazione arrivata dal futuro: due banconi da bar, la postazione del deejay, una sala per ballare, una per giocare, l'altra lounge. Uno spazio virtuale con buttafuori e baristi avatar in grado di intrattenere, suonare e interagire con gli avventori.

Il progetto servirà a lanciare l'Heineken Silver, presentata a marzo solo in forma virtuale, nel metaverso su 'Decentraland'. Ma non sarà solo "metaverso" e ologrammi. Nel temporary bar c'è una postazione per ospitare (dal vivo) dj del panorama musicale internazionale. E nella stanza della musica, i presenti, tramite una app, possono indicare il loro genere di musica preferito (che verrà poi suonata in base alla maggioranza).

C'è una stanza dedicata a Decentraland e pareti ispirate al design sviluppato dall'artista J.Demsky. All'evento del 7 aprile - dove si entra solo su invito - saranno ospiti il pianista, compositore e produttore Dardust e a seguire ci sarà un Dj set con Silvie Loto e Jamie Jones.

Nei giorni successivi saranno presenti vari personaggi del mondo della musica e dell'arte. 8 aprile ore 20: La Pina, Diego e la Vale di Radio Deejay; opening DJ set Valentina Sartorio e a seguire Brina Knauss. 9 aprile ore 20: talk con il comico Valerio Lundini e Marco Cartasegna, fondatore di Torcha; opening Dj set Angelica D'amore e a seguire Manuelito Hell Raton. 10 aprile ore 20: talk con l’artista Nft Alessandro Malossi e Marco Cartasegna, fondatore di Torcha; opening DJ set Simone De Kunovich e a seguire Chloe Caillet.

Secondo Jan Bosselaers, Marketing Director Heineken Italia, "siamo partiti dal metaverso per arrivare a Milano con un'installazione che sintetizza perfettamente questo percorso e che guarda al domani e alle nuove generazioni".