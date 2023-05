Limonaia Urbana: un evento per gustare il nuovo Pesto Barilla che racconta il sapore dell'estate italiana

La bella stagione è ormai alle porte. E quale modo migliore per tuffarsi nell’estate se non vivere un’esperienza unica, capace di ricreare i sapori, i colori, le melodie e i profumi tipici dell'Italia?

Appuntamento, dal 25 al 27 maggio, dalle 10:30 alle 22:30, presso la Limonaia Urbana – la terrazza con vista Duomo di Palazzo Regus in Via San Raffaele 1 a Milano, allestita per l'occasione con composizioni floreali da Vincenzo Dascanio – per il lancio del nuovo Pesto Basilico e Limone di Barilla.

Masterclass di cucina e di artigianato

L’evento firmato Barilla vedrà la partecipazione di 3 content creator, di spicco del mondo food, che guideranno masterclass culinarie in cui il Pesto Barilla Basilico e Limone sarà il protagonista assoluto: Diletta Secco (25 maggio), Emanuele Ferrari (26 maggio) e Giovanni Castaldi (27 maggio).

Food ma non solo: sempre durante le tre giornate, presso la Limonaia Urbana di Via San Raffaele, infatti, sarà possibile partecipare a masterclass di artigianato tenute da Piattini Davanguardia – azienda che si occupa di decorazione della ceramica nata nel 2017 da un’idea di Annagina Totaro e Andrea Cardano – e La Bambolina di Capri – alias di Enrica Esposito – artista della paglia.

