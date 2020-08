Base Milano, il programma di agosto all'insegna della musica

Matteo 'Rufus' Guastoni, aka Rufetti, classe 1972. I suoi dj set in vinile sono fatti di buone vibrazioni, battute mai troppo aggressive, suoni caldi e profondi. Che sia soul, funk, rocksteady, psichedelia, elettronica, rock, i set hanno sempre un filo conduttore molto groovy ma allo stesso tempo rilassato, ideale ad adattarsi in situazioni di ascolto come di "non ballo".

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Tutte le domeniche di agosto, dalle 18.30 alle 22, Aperitivo all'italiana

All’ora del tramonto, un bicchiere di buon vino, un analcolico, un Mez-e-Mez, un Negroni, un Punt e Mes, un Vermouth o un Cocktail aromatico, accompagnati da piccoli stuzzichini e assaggi gastronomici, tradizionali e sfiziosi e da musica anni 80. La Domenica dello #StabilimentoEstivoBASE

Ingresso libero, Cocktail 8-15 euro.

Lunedì 31 agosto, ore 21, BASE Slam poetry! Un gioco di parole, in collaborazione con SLAM factory

Conducono: Paolo Agrati; Davide Passoni, Ciccio Rigoli

Un microfono, un palco, la voce del poeta. Una giuria presa a caso tra il pubblico che voterà i poeti e le loro performance. Ecco i poeti che spaccano, per il torneo di Poetry Slam estivo di BASE, contro l’estinzione della poesia, a favore della naturale evoluzione darwiniana dei versi. Per iscriversi basta mandare una mail a voglioparlare@slam.srl