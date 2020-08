Base Milano, il programma estivo di inizio settembre (con ingresso gratis)

- Sabato 5 Settembre, dalle 19 all’01, Vinyl Vibes

Matteo 'Rufus' Guastoni, aka Rufetti, classe 1972. I suoi dj set in vinile sono fatti di buone vibrazioni, battute mai troppo aggressive, suoni caldi e profondi. Che sia soul, funk, rocksteady, psichedelia, elettronica, rock, i set hanno sempre un filo conduttore molto groovy ma allo stesso tempo rilassato, ideale ad adattarsi in situazioni di ascolto come di "non ballo".

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.