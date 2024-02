"Basilico – L’infinito è là in fondo" è il primo docufilm sull’opera e sulla vita del Maestro della fotografia d’architettura Gabriele Basilico, realizzato in occasione dei dieci anni dalla sua scomparsa.



In chiusura all’ampia retrospettiva nella doppia sede espositiva di Palazzo Reale e della Triennale, al cinema Anteo di Milano è visibile giovedì 22 febbraio 2024 il primo lungometraggio dedicato al fotografo d’architettura Gabriele Basilico (1944-2013).



Dalle prime foto di reportage scattate negli anni dell’impegno politico, fino agli ultimi lavori nelle grandi metropoli del mondo, “Basilico – L’infinito è là in fondo” ripercorre le tappe principali della carriera di uno dei più acuti fotografi del contemporaneo.



A tratteggiare il profilo professionale e umano di Gabriele Basilico, voci di spicco del mondo della cultura, persone che gli sono state vicine e che ne custodiscono aneddoti, riflessioni e ossessioni. Tra queste: gli amici e colleghi Gianni Berengo Gardin, Oliviero Toscani e Toni Thorimbert, la storica della fotografia Roberta Valtorta, il regista Amos Gitai, gli architetti Stefano Boeri e Michele De Lucchi. Alla photo-editor Giovanna Calvenzi –unica e insostituibile compagna di vita di Gabriele Basilico– spetta il ruolo di voce narrante che accompagna lo spettatore indietro nel tempo, a quando tutto ebbe inizio.



Il film, diretto da Stefano Santamato e prodotto da The Blink Fish, sente inoltre il bisogno di interrogare il presente proponendo un intimo confronto tra la città contemporanea e lo sguardo di cinque giovani fotografi chiamati da Toni Thorimbert a dialogare con l’eredità di Gabriele Basilico.



Alla proiezione seguirà un dibattito in sala con il regista Stefano Santamato, i co-autori Beatrice Gardella e Francesco G. Raganato, il fotografo Toni Thorimbert e la photo-editor Giovanna Calvenzi.