Basket for Kids, torna lo sport che fa del bene

Sabato 11 e domenica 12 maggio a Milano torna Basket For Kids, la manifestazione che associa lo sport alla beneficenza.

Due giorni all'insegna della beneficenza

Durante i due giorni, le squadre si sfideranno in numerose patite di basket.

Al termine delle due giornate, la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di canestri durante la propria gara, avrà la possibilità, grazie ad Under Armour di accedere ad una clinic con l’ex giocatore NBA Linton Johnson in programma domenica 9 giugno presso Parco Sempione, all’interno dell’evento di Radio Deejay, Party Like a Deejay.

La squadra riceverà anche un kit regalo con sacca, maglia, pantaloncini e scarpe Under Armour, da portare il giorno dell’evento.

Il progetto

Il progetto nasce da lCentro Maria Letizia Verga di Monza, è nato un bellissimo progetto dal nome KIDSforKIDS, dove i loro coetanei, gli amici, i compagni o chiunque abbia voglia di mettersi in gioco per gli altri, prestano il loro tempo come volontari in prima linea nella raccolta fondi a favore di progetti di ricerca, cura e assistenza.

Lo Studio Tiss, agenzia milanese di comunicazione ha deciso di mettere il suo tempo al servizio dei progetti di raccolta fondi per il Comitato e così, grazie al supporto di amici e amanti del basket, è nata l’idea di questo evento dove fare sport per bene.

E' possibile iscriversi sul sito dedicato.