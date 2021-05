L'emozione di un giro al lago con uno storico piroscafo

Per i prossimi tre weekend di maggio Navigazione Lago Maggiore offre la possibilità di navigare il lago a bordo dello storico Piroscafo Piemonte. Si tratta di itinerari in partenza da Arona alle 11.20 e alle 16.40 nonché dal centro lago con molteplici opportunità che consentono di ammirare gli splendidi panorami del lago ed apprezzare l’esperienza del viaggio a bordo di un vero Piroscafo a pale; la particolarità di queste iniziative è infatti costituita dall’utilizzo dello storico Piroscafo Piemonte, classe 1904, con propulsione a pale generata dal vapore prodotto dalle caldaie; gli arredamenti interni sono stati mantenuti fedeli allo stile originale, le ampie vetrate della sala superiore e le panchine in legno del ponte di prua offrono la possibilità di godere di panorami meravigliosi in una cornice belle époque. Durante il viaggio sarà disponibile un servizio di cocktail bar.

“L’utilizzo del Piemonte vuole rappresentare un segnale di positività per l’intero territorio – afferma Paolo Bianchi, Direttore di Esercizio Navigazione Lago Maggiore –; siamo orgogliosi di poter inaugurare l’avvio per la stagione 2021 dei collegamenti in partenza da Arona verso il golfo Borromeo con lo storico Piroscafo, certi che sarà un’occasione speciale per godere di un’esperienza unica”.

Nel rispetto delle attuali indicazioni relative distanziamento dei viaggiatori la portata passeggeri a bordo del Piroscafo verrà ridotta e l’accesso potrà avvenire soltanto con obbligo di indossare la mascherina protettiva. Tutti i dettagli sugli orari del servizio sono disponibili sul sito internet www.navigazionelaghi.it.?