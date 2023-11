Vieni a scoprire il magico Bazar di Natale presso la Libera Associazione Pedagogica Rudolf Steiner! Un evento imperdibile che si terrà a Milano, Italia.

Sei alla ricerca di regali unici e originali per le persone speciali nella tua vita? Questo è il posto giusto per te! Il Bazar di Natale offre una vasta selezione di prodotti artigianali, decorazioni natalizie e prelibatezze culinarie.

Per tutto il giorno potrai immergerti nell'atmosfera festosa, ascoltando musica natalizia tra le decorazioni di Natale. Sarà un'occasione perfetta per trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici.

Per i bambini ci saranno eventi dedicati durante tutta la fiornata: laboratori per decorare biscotti e candele, creare decorazioni per l’albero e candele in cera d’api; in falegnameria potranno realizzare spade e scudi, piccoli presepi e hockey da tavolo. Il teatrino delle marionette proporrà "La bambina con la lanterna". Immancabile la pesca delle meraviglie e uno spazio gioco per i più piccoli.

Sui banchetti di artigiani e piccoli produttori ci saranno manufatti unici, abbigliamento e cosmesi naturale, pietre e bijoux, pane bio e tisane. In libreria, con testi accuratamente selezionati, un angolo per la lettura di una fiaba animata. Non mancherà l’Atelier dell’usato, per ridare valore alle cose.



Gallery



Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica e scoprire il vero spirito del Natale al Bazar di Natale di Milano. Ti aspettiamo!