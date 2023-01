“Be the change”, mostra d’arte internazionale sull’ambiente

Le tematiche trattate

41 artisti internazionali, esporranno le loro opere, che tratteranno le tematiche dell’ ecosostenibilità, del rapporto uomo-ambiente e del riciclo. Gli artisti in mostra quindi, svolgeranno un compito molto più nobile di quello meramente estetico associato all’arte. Vestendo i panni di ambasciatori di veri e propri nuovi modelli di pensiero, attraverso la propria arte, tratteranno la tematica dal proprio punto di vista cercando di stimolare nuovi spunti e prospettive ai nostri ospiti. Durante la mostra ogni visitatore sarà attore principale dell’evento. Votando l’artista che più gli ha suscitato interesse potrà decidere i primi tre vincitori della mostra che riceveranno una premiazione in denaro. Premiazione che avverrà il 4 febbraio dalle ore 18. Nella giornata di inaugurazione il curatore Max Welldone presenterà l’evento durante il quale interverranno anche Elisabetta Roncati, art consultant e divulgatrice digitale, che approfondirà il legame tra arte ed ambiente partendo dalle opere degli artisti in mostra ed Eleonora, rappresentante dell’associazione Recup, che ci parlerà del loro grande lavoro per contrastare gli sprechi. Nella serata di chiusura invece avremo come ospite l’attore Rai Livio Kone e Marco Valsesia di Apicoltura Valsesia, che ci porterà le sue api direttamente in galleria parlandoci della loro importanza nel nostro ecosistema e portando la sua testimonianza diretta.



L’inaugurazione

Per il vernissage del 24 gennaio, ci sarà anche un aperitivo di benvenuto offerto ai nostri visitatori.





All’esposizione parteciperanno i seguenti artisti: Alexandra Berjonval, Andrea Pellicani, Anna Maria Terracini, Chrissa Louccetti,, Cinzia Sarcina, Claudio Caporaso, Cristina Puppieni, Dana Danini, Daniele Di Benedetto, Daniele Sirtori, Dianella Bartolini, Elisa Marighella - Ely’s,, Emanuela Romanelli, Federico Lopes, Federico Bernardi, Fernando Gallucci, Franco Smith, Gabriele Bonavera, Giada Caldara, Giorgia Guaglianone, Giulia Gloria Roberta Galbiati, Giuseppina Toscano, Irene Pietrobono-IP by ArteMonium, Laura Venezia, Lilith Divine, Linfanera, Ludovico Costa, Marco Piccinelli, Mario Inverardi, Matteo Nebuloni-NebulartVision, Monia Biscioni, Silvia Moscato, Stefania Bolognese, Stefania Puppieni, Stefano Mariani, Strimi21, Tamashi, The Dark Side Art -Luigi Zucca, Viviana Falcade, Viviana Natalini, Zhao Ziyi