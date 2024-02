“Be the change”, mostra internazionale sull’ambiente patrocinata da Wwf

Artemida Experience è entusiasta di annunciare la Seconda Edizione della mostra "Be the Change", un evento artistico che si svolgerà dal 12 marzo al 23 marzo presso lo Spazio Arte Tolomeo, in via Ampère 27, Milano. La mostra affronta attraverso un punto di vista inedito, la tematica cruciale della sostenibilità e dell'ambiente, invitando il pubblico a riflettere sul legame profondo tra l'arte, l'umanità e la natura.



"Be the Change" va oltre il concetto tradizionale di esposizione artistica, spingendo a una riflessione profonda sulla sostenibilità ambientale e la responsabilità collettiva. Attraverso le opere di 42 artisti internazionali e 10 artisti in formato digitale, la mostra offre una prospettiva variegata e stimolante sull’argomento.



L'Arte come Strumento di Espressione e Consapevolezza Ambientale



L'arte, come specchio della società, assume il ruolo di mettere in evidenza le questioni ambientali e le sfide che il nostro pianeta deve affrontare. Gli artisti partecipanti agiscono come catalizzatori del cambiamento, ispirando il pubblico a una maggiore consapevolezza e azione concreta. La creazione artistica diventa il ponte che collega la mente umana al mondo naturale, spingendo la società a considerare attentamente le conseguenze delle sue azioni sull'ambiente.



Ospiti e serata di apertura



La serata di apertura del 12 marzo, dalle ore 18, sarà impreziosita dalla presenza dell'Art consultant e scrittrice Elisabetta Roncati, dal presidente WWF Martesana sud Milano, Giorgio Bianchini, che presenterà le attività territoriali del WWF, e della critica internazionale Vera Agosti, che decreterà i tre vincitori dell'evento e che ha contribuito alla stesura del testo critico introduttivo del catalogo.



Gli Artisti in esposizione



Andrea Musto, Angelo Di Dio, Angelo Michele Boninchi, Anna Bucchi, Anna Nuzzo Grisabella, Ari, Andrea Papa, Azia Maria Sammartano – EssereILnonEssere, Benedetta Amighetti, Carolina Garoffoli, Chia-Yen Ho, Claudio Detto, Dario Malerba – Malerbarts, Elvira Flamm, Francesca Tesoriere – Biancodizinco Art, Francesco Majo, Francesco Paini, Gaia Carigi, Gianluca Ferrerini – Creations and mechanical art, Julie D’Anna, Katia Prevosto, Lana, Laura Mancarella, Loredana Moschella, Luigi Abbiati, Maria Daloiso, Maria Teresa Sabatiello, Matteo Cenere, Michele Schirinzi, Neil Shapiro, Nicol Virginia Squillaci, Raffaele Mattera, Raffaella Tognolatti – Raffio, Shiori Nakano, Sokhna Mariama Diakhate – ALIEN, Stefania Cupillari, Telaviva, Thorsten Ritzmann, V?ra Kosová, Vincenzo Di Palma, Luciano Volpato.



Esposizione digitale

Cristian Romero Sánchez, Emanuela Marchetti – Bertie & Shanice Marie Otersen, Greta Schnall, Loredana Sansavini, Miho Muto, Nada Graffigna, Nicole, Sonia Salvetti, Visceral visions.





"Be the Change" è più di una mostra d'arte: è un invito a diventare artefici del cambiamento.