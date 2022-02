"Beard gallery",mostra personale online di Fulgor Silvi

Titolo: " BEARD GALLERY"

Artista: Fulgor Silvi

Tipologia: mostra personale online

Periodo: dal 14 gennaio al 26 febbraio 2022

Luogo: visibile online al link https://artgallery-mcl.jimdosite.com/exhibition/

Presso: Artgallery MCL- virtual gallery

Sito: https://artgallery-mcl.jimdosite.com

mail: artgallerymcl@gmail.com

orari: 0:00-24:00

Testo

La galleria virtuale d'arte contemporanea Artgallery MCL è lieta di presentare la mostra personale

dell'artista Fulgor Silvi dal titolo "beard gallery",nato ad Ancona dove si diploma presso il locale

Istituto Statale d'Arte. Dopo aver frequentato l'Accademia di Belle Arti di Urbino, compie numerosi

viaggi in Oriente e nell'Africa sahariana. Da tempo è presente nel dibattito artistico contemporaneo

svolgendo una intensa attività espositiva in Italia e all'estero.

Operando per "sconfinamenti", partecipa ad incontri e a rassegne di Performance, Mail Art, Libri

d'artista e Poesia visiva.

Dal 1994 coordina, come direttore artistico, i programmi espositivi di "PERIMETRO

PROVVISORIO - Spazio per l'Arte" a Monte San Vito (AN). E' tra gli artisti appartenenti a

ZEROTRE - Movimento per l'Arte Effimera.

"Beard gallery"

Tutto avrei immaginato meno che di poter esporre le mie opere sulla barba di Fulgor Silvi. Dopo

tante mostre in paludate e paludose gallerie d’arte e in altrettanti spazi espositivi prestigiosi,

mausolei tristi di tanto talento, finalmente ho avuto la possibilità di appendere e di installare i miei

lavori, tra un pelo e l’altro dell’unica galleria pensile al mondo: BEARD GALLERY. Fulgor Silvi ne è

l’irresponsabile direttore artistico, ne cura la logistica e la tenuta fattuale di tutte le proposte e si fa

carico (è proprio il caso di dire) della diffusione del progetto tra i numerosi operatori della Mail Art,

della E-Mail Art o Social Art. Fulgor Silvi raccontano i suoi seguaci, ha iniziato già due o tre anni fa

ad usare la propria barba come spazio espositivo, ospitando l’installazione di Osvaldo Cibils.

Successivamente nell’anno del Centenario Cavelliniano, presentò i fantomatici S.P.I.R.I.T.E.L.L.I

che tanto imperversarono per tutto il 2014 in ogni dove. Io che sono un altro suo fervente

sostenitore e che da tempo mi dedico alla Action Art e alla Mail Art (alternando alta e bassa

intensità operativa), ho cercato e finalmente trovato la sintesi nel project BEARD GALLERY.

Movimentare materiali mailartistici attraverso azioni interattive. Naturalmente non tutti coloro che

inviano le proprie opere sono duri e puri artisti postali ma nella BEARD GALLERY c’è spazio per

tutti… Con dieci opere di formato 5 x 5 cm (circa) si realizza l’installazione o si compone una

mostra personale,il progetto ha visto numerosi artisti esporre le loro micro opere e molti altri



Gallery

passione.