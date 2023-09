La "beer run" di Milano: 10 chilometri e mezzo di corsa, bevendo birre

Tutti di corsa. Boccali in mano. Sabato 30 settembre torna a Milano la "beer run", la "corsa alcolica" organizzata dalla "Buttiga", uno dei birrifici più noti della città.

L'appuntamento è alle 15 fuori dal locale sulla Martesana, con partenza fissata un'ora dopo. Gli atleti dovranno percorrere 10 chilometri e mezzo e potranno - "dovranno" - bere due litri di bionda con quattro pit stop nelle birrerie del marchio, in Chinatown, in via Castelbarco e in viale Isonzo, punto d'arrivo della "maratona".

I partecipanti prenderanno poi parte all'estrazione "dei pazzeschi premi finali, senza - ironizzano gli organizzatori - alcun merito sportivo".