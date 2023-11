Believe: bemusic, a dj set in an unconventional kiosk

belive (www.wearebelive.com), il tour operator dedicato ai giovani tra i 18 e i 25 anni con focus sulla musica, l'experience e il divertimento, si prepara ad animare la Milano Music Week 2023 con un evento straordinario, realizzato in collaborazione con Dj Mag Italia - Il magazine culto della club culture.



In qualità di Media Partner della Milano Music Week 2023, belive ha organizzato - per il 24 novembre e 25 novembre, il "BeMusic: DJ Set in an Unconventional Kiosk": l'edicola Liberty Radetzky in Viale Gorizia diventerà il cuore pulsante della Milano Music Week, con 5 ore di DJ set gratuito, tantissimi gadget a tema musicale, un magazine in collaborazione con DjMag Italia e tanto divertimento.



Proprio così: per rompere gli schemi e creare un'esperienza indimenticabile, belive trasformerà l’edicola Liberty in Darsena in uno dei poli centrali della Milano Music Week. L’obiettivo è avvicinare la Gen Z sempre di più alla musica, non solo attraverso i social, ma anche attribuendo un nuovo significato e valore ad un luogo fisico spesso trascurato da questa generazione: le edicole.



Per partecipare all'evento, è possibile iscriversi gratuitamente su Eventbrite.