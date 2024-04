Tutto esaurito al Belvedere di Palazzo Lombardia. Aperture anche per il Fuori Salone

Più di 3.500 persone sono salite, domenica 7 aprile, fino al 39esimo piano di Palazzo Lombardia, al Belvedere, dopo avere prenotato la visita online. Il "tutto esaurito" preannuncia il possibile successo in vista delle aperture per la Design Week: nell'ambito del Fuori Salone, infatti, la sede di Regione Lombardia e la piazza sottostante offriranno un programma serrato di eventi e design.

Sarà ancora aperto il Belvedere, sempre con prenotazione online obbligatoria (dal lunedì al giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 21:00; il venerdì: dalle ore 15:00 alle ore 21:00; il sabato: dalle ore 10:00 alle ore 21:00 e domenica: dalle ore 10:00 alle ore 18:00). Inoltre la piazza, dal 15 aprile e per tutta la settimana, proporrà varie proposte, tra cui una grande piramide in acciaio e tessuto tecnologico: un oggetto di design che, in seguito, sarà utilizzato come copertura dell'Osservatorio Evk2Cnr, che si trova alla base del Monte Everest.