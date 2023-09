A Milano si potrà vedere gratis il panorama dal belvedere di Palazzo Lombardia

Nuova apertura straordinaria al pubblico per il belvedere di Palazzo Lombardia, al 39esimo piano della sede della giunta regionale. L'appuntamento è per domenica 3 settembre dalle 10 alle 18, con accesso libero e gratuito dall'ingresso N1.

"Un colpo d'occhio per un'esperienza unica e indimenticabile, ma anche la possibilità di conoscere personalmente la nostra casa che, come ho sempre detto, è la casa di tutti i lombardi", ha spiegato in una nota il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana: "Salire fino a oltre 160 metri d'altezza permette di godere di un panorama meraviglioso, una vista mozzafiato per scorgere monumenti, edifici storici e punti strategici del territorio".

Palazzo Lombardia è un grattacielo alto 161 metri, all'interno ci sono gli uffici della giunta e della presidenza; il consiglio regionale e i relativi uffici, invece, si trovano al Pirellone. L'area su cui l'edificio sorge il grattacielo in precedenza era occupata dal vivaio detto Bosco di Gioia, sorto su alcuni terreni lasciati in eredità all'Ospedale Maggiore di Milano dalla contessa Giuditta Sommaruga.