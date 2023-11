Oggi si potrà ammirare (gratis) Milano dall'ultimo piano del grattacielo della Regione

Guardare lo skyline di Milano dall'alto. Dal Belvedere di Palazzo Lombardia, al 39esimo del grattacielo della Regione. È l'apertura straordinaria prevista da palazzo Lombardia per mercoledì 29 novembre In occasione della presentazione di "Insieme è Natale a Palazzo Lombardia", il palinesto di iniziative organizzate per le feste.

La salita al Belvedere (completamente gratuita e previa prenotazione), consentirà a tutti di ammirare il panorama della città dall'alto, a 161 metri di altezza; una vista mozzafiato dello skyline per scorgere monumenti, edifici storici e punti strategici.

L'apertura straordinaria scatterà alle 18 e terminerà alle 20.