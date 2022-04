Ben venga maggio | Festival di poesia

Il 7 e l’8 maggio il Centro Asteria ospiterà la nuova edizione del Festival Ben Venga Maggio, una grande festa dedicata all’arte a partire dalla poesia, organizzata dal Festival Internazionale di Poesia di Milano.



Il Coraggio dell’immaginazione: “Ben venga Maggio”, quel mirabile verso che il Poliziano ci donava, cinque secoli fa, diventa il nostro “gonfalon selvaggio…”. La nostra dichiarazione d’amore alla vita. Il nostro decidere, dopo tanto gelo, che la primavera è appena cominciata.



Abbiamo organizzato due giorni interamente dedicati all’arte per tornare a riempirci gli occhi, le orecchie, i pensieri e il cuore di arte, poesia, musica e storie, perchè è solo nell’incontro e nell’ascolto che l’arte si espande, acquistando una nuova dimensione che unisce noi al resto del mondo.



L’idea è quella di invitare tutti a una grande festa, in cui le parole prenderanno forma, colore, suono. Ci regaleranno storie di vite vissute, vicine e lontane, storie di rinascita e di speranza. Ma non solo: la poesia, sarà anche danzata, cantata e suonata, perchè la poesia possa assumere un significato nuovo ogni volta che qualcuno la incontra.



Il tema di quest’anno è Il Coraggio dell’Immaginazione, un invito lanciato qualche tempo fa da Papa Francesco ai sindaci, e che facciamo nostro, come modo di interpretare i diversi quesiti e sfide che la realtà continua a porci.



Poeti, studenti, scrittori, insegnanti, danzatori, artisti, musicisti di diverse nazionalità compongono questa grande festa che aprirà le porte, puntuale, il 7 maggio, alle 14, al Centro Culturale Asteria. Tra i tanti, l'inaugurazione della mostra "Com'eri vestita?" e la presentazione di "La regina di Kabul. Storie dall’Afghanistan di Emergency" (Libreria Pienogiorno), con Cecilia Strada e Vauro Senesi.



Il Festival Ben Venga Maggio inizierà il 7 maggio, alle ore 14.00 presso il Centro Asteria con un brindisi di inaugurazione.

A seguire inizierà un programma molto dinamico, variegato e ricchissimo di appuntamenti: si tratterà di un rapido susseguirsi di brevi incontri, proprio nella logica di un Festival.



Entrambe le giornate inizieranno nel primo pomeriggio e termineranno verso le 21.30/22.00, non mancherà una postazione di Street Food per gustarsi una piacevole pausa prima di proseguire la giornata.