BESTIALE!

Arte in Salotto

via Milazzo 6 - 20121, Milano

8 febbraio - 22 marzo 2023





Dall’8 febbraio al 22 marzo, Arte in Salotto celebra il “saper fare” di Andrea Maiotti nella prima personale dell’artista milanese. Nello spazio di via Milazzo 6, diventato ormai un punto di riferimento per l’arte contemporanea, saranno infatti esposte opere di medio e grande formato, che mostreranno al meglio l’antico tema pittorico del “bestiario”. Titolo della personale: Bestiale!

La mano di Maiotti propone uno sguardo inedito: l’artista ritrae infatti i suoi soggetti nel pieno della scena pittorica, da protagonisti assoluti della tela. Analogamente alle catalogazioni medievali, l’animale è cioè profilato come specie, immortalato nell’istante: in primo piano, si staglia da un fondale neutro formato dalla stessa matrice pittorica del soggetto.



La scelta della tecnica è anch’essa di derivazione antica, dimostrando l’interesse che da sempre accompagna il gusto per la sperimentazione dei materiali in Maiotti. Si tratta di una tecnica utilizzata nella pittura murale, l’encausto, che adopera colori sciolti nella cera fusa, i quali vengono riscaldati nel momento del loro utilizzo.



Andrea Maiotti, classe 1972, è cresciuto in mezzo all’arte, grazie ai genitori, entrambi pittori. La sua creatività lo ha portato a muoversi agevolmente fra la scultura ed il teatro, parallelamente alla pittura. Il suo lavoro si esprime per masse e campiture e vi si legge una matrice informale. Un effetto che nel suo insieme fa vibrare la composizione, con sfondi in cui si alternano differenti porzioni pittoriche, magnetizzando lo sguardo dello spettatore.



Arte in Salotto offre dunque a Milano e a tutti gli appassionati d’arte, l’occasione per avvicinare un artista degno della massima attenzione, come ha già dimostrato il suo percorso artistico.





+39 338 6087035



www.arteinsalotto.com