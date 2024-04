Bestie di carta



Produzione G.O.S.T. APS per la regia di Omar Mohamed. Assistente alla regia Ilaria Basilico, con Katia Calati, Laura Panighetti, Adriano Martinez Hunt, Alberto Guerrasio.



A volte accade che piccoli diverbi tra ragazzi, immediatamente risolti tra loro, diventino un pretesto per scatenare lotte furibonde tra genitori che colgono l’occasione per dar sfogo a personali frustrazioni, incomprensioni e rabbie. Può capitare di arrabbiarsi come bestie, ma ci si rende conto che si è soltanto bestie di carta che si accartocciano sotto il loro stesso peso, inermi davanti alle proprie fragilità.



Rassegna VeniTE A TROvarci - 12^ edizione. Diretta da Omar Mohamed, Lara Panighetti e Alessandro Audino. Con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Bollate e di Fondazione Cariplo



Il costo dei biglietti è il seguente:

• intero 12 €

• ridotto (under 18, soci CRAL Comune di Bollate, CRAL ASST Rhodense, C.E.B., G.O.S.T. e U.I.L.T.) 10€



Biglietti in vendita tramite il circuito Vivaticket Italia oppure in teatro la sera dello spettacolo a partire da un'ora prima dell'inizio.



Per informazioni info@teatrogost.it - 333 9125100