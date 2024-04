Beyond affogato...non il solito caffè con il gelato

Immergetevi nell'esperienza sensoriale di BEYOND AFFOGATO???, una degustazione di caffè specialty e gelato nel contesto della presigiosa torrefazione Lot0 a Milano.



Il percorso di degustazione si snoda tra tre preparazioni diverse:



Si parte con la preparazione dell'Affogato Moka, che gioca con il gelato di Magnum ?



Poi una preparazione più estrosa: la French Press al Ben & Jerry ??



E per l'ultima... niente spoiler ?



Il caffè utilizzato sarà di grado specialty, un caffè prodotto in speciali condizioni climatiche e ambientali, che gli conferiscono un particolare profilo di gusto e aroma ??????????



La torrefazione Lot 0 crede che la conoscenza del caffè passi per la manualità e la preparazione quindi non vi faremo soltanto degustare, ma imparerete a maneggiare lo specialty coffee e il gelato per creare ricette uniche!



Gallery

(Con prodotti e tecniche che potete replicare a casa, per stupire chi vorrete?)