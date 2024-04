Bias Buster. Stereotipi e pregiudizi nel mondo del lavoro: istruzioni per l’uso

Creare consapevolezza sul tema dei pregiudizi, degli stereotipi e dei bias consci e inconsci sul posto di lavoro, per imparare a riconoscerli e ad affrontarli, attraverso una serie di strumenti concreti e pratici, per reagire alle situazioni tossiche.



Relatori: Annalisa Valsasina, Psicologa e Psicoterapeuta, Gender Equity Senior Consultant; Diego Ingrassia, Formatore, Coach MCC (Master Certified Coach), Master Trainer di Paul Ekman International, CEO e partner della società I&G Management di Milano; Gianmarco Pinto, Ceo&Founder di Game2Value; Dalila D’Ingeo, Research Specialist Centro Studi ValoreD. Modera Paolina Consiglieri, fondatrice dell’Associazione Non è tutto Rosa.



Questo l'obiettivo dell'evento gratuito e aperto al pubblico che si svolgerà presso lo Spazio Leonardo, nel cuore del quartire Porta Nuova.