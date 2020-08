Biblioteca degli Alberi, tre incontri gratis sulla musica per i bambini. Orari e date

Sabato 29 agosto, sabato 5 e 12 settembre, BAM – Biblioteca degli Alberi Milano organizza tre workshop gratuiti per bambini dai 5 agli 11 anni, per avvicinare i più piccoli alla Nona Sinfonia e alla cultura musicale, scoprirne il linguaggio, il valore, l’energia e la grandiosità. Tre laboratori interconnessi, ma fruibili anche singolarmente, per esplorare da punti di vista differenti gli elementi costitutivi e la magia del capolavoro di Beethoven, attraverso l’ascolto attivo della Sinfonia.

Il calendario

Il calendario degli appuntamenti, realizzati in collaborazione con AsLiCo Opera Education e replicati durante le giornate in quattro fasce orarie (ore 10-10.45, 11.15-12, 16.30-17.15 e 17.45-18:30) è così suddiviso:

Sabato 29 agosto: Sinfonia in movimento, dedicato al movimento e alla body percussion: un’occasione per giocare insieme con ritmi, melodie, timbri e densità strumentali. Laboratorio a cura di Anna Pedrazzini

Sabato 5 settembre: Sinfonia in voce ha come protagonista la voce e prevede attività sulla melodia dell’Inno alla Gioia, allo scopo di familiarizzare con la musica e arrivare a cantarne la prima strofa, nella traduzione di Arrigo Boito, interpretata anche nella Lingua Italiana dei Segni (LIS). Per scaldare la voce verranno fatti dei vocalizzi attraverso la bubble voice therapy. Laboratorio a cura di Francesco Malanchin

Sabato 12 settembre: Sinfonia in colori per individuare le emozioni suscitate dalla musica e lavorare a una loro trasposizione grafica. Oggetto del laboratorio anche il tatto, indispensabile per interagire con le qualità dei diversi materiali presenti nell’ambiente che ci circonda. Attività a cura di Sara Dho

I tre workshop fanno parte del programma culturale estivo #AriadiGioia di BAM, che culmina sabato 12 settembre alle ore 20 con “Back to the City Concert” e la Nona Sinfonia di Beethoven. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Info e prenotazioni sul sito dedicato.