Bici amica: la pedalata per le vie di Milano per bambini e famiglie

Sabato 8 ottobre, CasAmica onlus, in collaborazione con Fondazione Mediolanum, organizza una biciclettata per tutte le famiglie che attraverserà le vie di Milano per arrivare a Segrate, dove sorgerà la nuova struttura di accoglienza dell’associazione dedicata a chi deve sottoporsi a cure lontano da casa e ai suoi famigliari.

L’appuntamento è per tutte le famiglie e i bambini, per trascorrere un pomeriggio all’aperto, vivere la città in modo sano e partecipato, condividere passioni e divertimento e festeggiare l’inizio dei lavori per la costruzione della nuova casa che accoglierà fino a 60 persone al giorno.



La nuova struttura di Segrate è stata sostenuta fin dall’inizio da Fondazione Mediolanum in memoria di Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum e grande appassionato di ciclismo.



Bici Amica, evento organizzato con il supporto tecnico di Witoor (ideatori fra gli altri di Bike Night Milano), prenderà il via dalla Basilica dei Santi Nereo e Achilleo (nel quartiere di Città Studi, in Viale Argonne 56), il ritrovo è previsto alle 14 e la partenza alle 15. L’itinerario seguirà un percorso di 10 km che incrocerà il Naviglio Martesana con una tappa alla Stazione Radio, edificio di RFI fra i binari della Stazione Centrale e la Martesana, oggi rigenerato attraverso un progetto di casa di produzione audio e un centro culturale del vivere sostenibile. Qui, per tutti i bambini, prima di ripartire alla volta di Segrate, saranno organizzate attività interattive per giocare e divertirsi con i suoni e l’ascolto. L’arrivo finale sarà per le 17.30 al parco di Segrate, dove tutti i partecipanti troveranno ad accoglierli un momento di festa e la merenda finale, al termine dei quali, per le 19.30 circa, saranno riaccompagnati al luogo di partenza. I bambini potranno partecipare dai 7 anni accompagnati da un adulto.

Tutti i bambini con meno di 7 anni, accompagnati da un adulto, potranno aspettare fratelli, sorelle, genitori, nonni impegnati nella biciclettata, nei giardini della Basilica dei Santi Nereo e Achilleo, dove saranno organizzate, appositamente per loro, attività e giochi a cura di CasAmica.



Solo per gli adulti è richiesta una quota di partecipazione di 15euro.