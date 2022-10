Bici amica, la pedalata per milano per bambini e famiglie

Sabato 8 ottobre, biciclettata da Città Studi a Segrate, organizzata da CasAmica onlus



10 km in bici, merenda e attività per bambini. Una festa per l’inizio dei lavori di costruzione della nuova struttura di accoglienza di CasAmica onlus per i malati lontani da casa.



Sabato 8 ottobre, CasAmica onlus, in collaborazione con Fondazione Mediolanum, organizza una biciclettata per tutte le famiglie che attraverserà le vie di Milano per arrivare a Segrate, dove sorgerà la nuova struttura di accoglienza dell’associazione dedicata a chi deve sottoporsi a cure lontano da casa e ai suoi famigliari.



L’appuntamento è per tutte le famiglie e i bambini, per trascorrere un pomeriggio all’aperto, vivere la città in modo sano e partecipato, condividere passioni e divertimento e festeggiare l’inizio dei lavori per la costruzione della nuova casa che accoglierà fino a 60 persone al giorno.



La nuova struttura di Segrate è stata sostenuta fin dall’inizio da Fondazione Mediolanum in memoria di Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum e grande appassionato di ciclismo.



Bici Amica, evento organizzato con il supporto tecnico di Witoor (ideatori fra gli altri di Bike Night Milano), prenderà il via dalla Basilica dei Santi Nereo e Achilleo (nel quartiere di Città Studi, in Viale Argonne 56), il ritrovo è previsto alle 14 e la partenza alle 15.



L’itinerario seguirà un percorso di 10 km che incrocerà il Naviglio Martesana con una tappa alla Stazione Radio, edificio di RFI fra i binari della Stazione Centrale e la Martesana, oggi rigenerato attraverso un progetto di casa di produzione audio e un centro culturale del vivere sostenibile. Qui, per tutti i bambini, prima di ripartire alla volta di Segrate, saranno organizzate attività interattive per giocare e divertirsi con i suoni e l’ascolto.



L’arrivo finale sarà per le 17.30 al parco di Segrate, dove tutti i partecipanti troveranno ad accoglierli un momento di festa e la merenda finale, al termine dei quali, per le 19.30 circa, saranno riaccompagnati al luogo di partenza. I bambini potranno partecipare dai 7 anni accompagnati da un adulto.



Tutti i bambini con meno di 7 anni, accompagnati da un adulto, potranno aspettare fratelli, sorelle, genitori, nonni impegnati nella biciclettata, nei giardini della Basilica dei Santi Nereo e Achilleo, dove saranno organizzate, appositamente per loro, attività e giochi a cura di CasAmica.



Il valore di una giornata in bicicletta



La presenza dei più piccoli rappresenta un valore che collega quelli della famiglia allo sport. La bicicletta e il ciclismo, infatti, fanno parte dei nostri primi anni di vita e sono ancora una parte vitale della crescita dei bambini. Il ciclismo, infatti, ha il potere di spingere ciascuno di noi a dare il meglio di sé, sposando la generosità, il sacrificio e l'umiltà. Uno sport che trascende l'età, la lingua e le convinzioni.



Da una passeggiata con i genitori allo svago in città, l’esperienza in bici può essere ancora oggi la cosa più spontanea del mondo. Sulle due ruote siamo tutti alla pari, tutti uguali, accomunati solo dalla voglia di conoscere e dalla fatica. Non solo. La mobilità sostenibile in città riesce a radunare persone e consente di vivere gli spazi urbani assorbendone davvero essenza e dinamicità: gli stimoli che solo la bici sa dare possono diventare occasioni di incontro, momenti di partecipazione collettiva, interscambi di vite. La bicicletta come crocevia per nuove amicizie.



«Questo evento di fine autunno – afferma Lucia Vedani, presidente di CasAmica – vuole essere un momento di festa per dare il via alla costruzione della nostra settima casa, che ci permetterà di accogliere e far sentire in famiglia ancora più persone costrette a venire a Milano da altre parti d’Italia, anche molto lontane, per avere le cure di cui hanno bisogno. È anche un’occasione per aprirci alla comunità, di Milano, dove siamo nati, e di Segrate, dove sorgerà la nuova casa e per la quale ci auguriamo diventi punto di riferimento e motivo di orgoglio».



Per l’iscrizione e tutte le informazioni: www.biciamica.it



Solo per gli adulti è richiesta una quota di partecipazione di 15 euro.



Per info sull'evento: info@biciamica.it



Per info su CasAmica Onlus: www.casamica.it